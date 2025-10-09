Четверг, 9 Октября 2025 15:02

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян на полях проходящей в Брюсселе второй международной конференции "Глобальные ворота" провел встречу с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки армяно-люксембургских отношений, подчеркнули необходимость развития торгово-экономических связей и обменялись мнениями по углублению сотрудничества Армения- Европейский союз.

Собеседники также затронули армяно-азербайджанский мирный процесс, подчеркнув важность региональной стабильности и сотрудничества.