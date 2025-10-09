Четверг, 9 Октября 2025 14:58

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении правительства РА, которое пройдет в Душанбе.

Согласно источнику, визит главы армянского правительства в Таджикистан состоится 9- 10 октября. В состав армянской делегации также вошли вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Таджикистан Армен Гевондян, другие официальные лица.

Пашинян отправится в столицу Таджикистана из Брюсселя, где в эти дни проходит вторая международная конференция "Global Gateway. Визит главы армянского государства в Бельгию совершается по приглашению председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.