АрмИнфо.Делегация парламента Армении примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая состоится в Стамбуле с 16 по 20 ноября 2025 года. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на странице Национального Собрания Армении.

Для участия в работе сессии в Стамбул, распоряжением спикера парламента Алена Симоняна отправятся представители правящей фракции "Гражданский договор". В частности, руководитель делегации парламента в ПА ОБСЕ, председатель Постоянной комиссии по внешним связям Саркис Ханданян, секретарь делегации, главный специалист отдела международных организаций управления внешних связей аппарата НС Мариам Хаджи-Акопян и другие депутаты от правящей партии "Гражданский договор".

Отметим, что согласно информации, представленной на сайте ПА ОБСЕ, в рамках сессии пройдет конференция под названием "ОБСЕ - 50 лет: возрождение многосторонности через диалог и сотрудничество", заседание Средиземноморского форума.