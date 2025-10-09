Четверг, 9 Октября 2025 12:30

АрмИнфо. В концертном зале им. Арама Хачатуряна состоялся концерт "Симфоническая Европа" по случаю давней дружбы народов Армении и европейских стран.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), в ходе концерта известный скрипач Майкл Баренбойм в сопровождении Симфонического оркестра Армении под руководством Сергея Смбатяна исполнил Концерт для скрипки Эдварда Элгара и "Партиту" Тиграна Мансуряна.

Концерт проводится уже второй год по инициативе миссии Европейского союза (ЕС) в Армении и Государственного симфонического оркестра Армении.

"Это тесное сотрудничество, начатое в последние годы, направлено на содействие культурному диалогу и реализацию важных культурных программ на благо укрепления дружбы народов", - отметили в Министерстве.

В рамках концерта с приветственным словом выступили замглавы МОНКС Даниель Даниелян и заместитель руководителя отдела сотрудничества миссии ЕС в Армении Вацлав Штерба