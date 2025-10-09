Четверг, 9 Октября 2025 12:26

АрмИнфо.То, что сейчас преподносится в Армении как "транспортный проект" или "путь к миру", завтра может стать очередным нарушением суверенитета Армении. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Сурен Суренянц.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на саммите тюркоязычных государств в Габале, что "открытие Зангезурского коридора стало одним из важнейших результатов Вашингтонского саммита". Принятая по итогам саммита Габалинская декларация также закрепляет эту же формулировку как ключевой компонент регионального сотрудничества. В то же время, как отмечает Суренянц, пока Баку фактически заявляет, что идея коридора - это реализованное соглашение, пресс-секретарь премьер-министра Армении пытается убедить общественность, что слова Алиева "не относятся к территории Республики Армения".

"Этот ответ не является чёткой политической позицией, а попыткой создать иллюзию, что всё можно объяснить "по-своему". Это дежавю. Мы видели ту же ошибку в 2020 году, когда Пашинян пытался убедить нас, что пункт 9 заявления от 9 ноября не означает российского контроля. Этот самообман закончился уничтожением Арцаха. Сегодня повторяется та же картина. Пашинян вновь пытается представить международный документ в собственной интерпретации, на этот раз Вашингтонскую декларацию. Однако история не прощает подобных "капризов". То, что сейчас преподносится как "транспортный проект" или "путь к миру", завтра может стать очередным нарушением суверенитета Армении. В этой ситуации молчание или иллюзорные заявления властей уже нельзя считать дипломатической сдержанностью, это политическая безответственность, которая наносит удар по суверенным основам государства", - подчеркнул политолог.