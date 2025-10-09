Четверг, 9 Октября 2025 12:25

АрмИнфо.Антикоррупционный суд в результате нового рассмотрения гражданского дела своим решением от 7 октября 2025 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РА к бывшему министру культуры РА Асмик Погосян. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Как отмечается в сообщении, в качестве возмещения ущерба, причиненного государству, в пользу Республики Армения будет взыскано 25 миллионов 252 тысячи драмов. Согласно фактическим обстоятельствам дела, ущерб был причинен в результате ненадлежащего исполнения договоров, заключенных в 2007 и 2008 годах между бывшим министром культуры РА Асмик Погосян и компанией "Гугарк" на выполнение реставрационных работ в монастырском комплексе Кобайраванк в рамках "Программы реставрации памятников".

Суд счел обоснованными доводы прокуратуры о наличии противоправных действий со стороны Асмик Погосян в связи с двумя договорами и удовлетворил иск.