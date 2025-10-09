Четверг, 9 Октября 2025 12:22

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "1 марта", на пресс-конференции 7 октября, отмечал, что ключевой момент решения ЕСПЧ - это отсутствие со стороны государства достаточных усилий для раскрытия этих смертей.

Об этом руководитель офиса второго президента Баграт Микоян заявил Yerevan.Today, на просьбу прокомментировать "проверку фактов", проведенную одним из СМИ, после заявления Кочаряна о том, что основной смысл решения заключается в том, что государство не предприняло достаточных усилий для раскрытия случаев гибели людей, и в котором утверждается, что заявление второго президента вводит в заблуждение общественность.

"Я ознакомился с очередной "проверкой фактов". А кто-нибудь вообще когда-нибудь говорил, что право на жизнь погибших 1 марта не было нарушено или что не произошло трагедии? ЕСПЧ в своём решении в основном зафиксировал такие обстоятельства, которые и так были очевидны, и для того, чтобы это увидеть, не требовалась никакая "проверка фактов", - сказал Микоян.

По его словам, бывший президент отметил, что ключевой момент решения ЕСПЧ - это отсутствие со стороны государства достаточных усилий для раскрытия этих смертей.

"Европейский суд даже выдвинул версию, что обстоятельства гибели одного из демонстрантов могли быть связаны с насильственными действиями именно со стороны не мирных протестующих, одновременно отметив и дефицит эффективного расследования. Всё это доказывает, что если бы обстоятельства гибели были раскрыты, стало бы очевидно, кем именно было нарушено право на жизнь и при каких обстоятельствах - всё крайне просто", - заметил он.

Микоян обратил внимание, что решение ЕСПЧ ясно показывает, что начиная с 2018 года государство скрывало от суда факты, имеющиеся в уголовном деле и известные всему обществу, такие как использование гранат и огнестрельного оружия со стороны протестующих.

"Эти факты могли быть напрямую связаны с гибелью в тот день первого погибшего - капитана полиции, умершего от взрыва гранаты, и ещё одного сотрудника полиции, погибшего от огнестрельного ранения. В отличие от предыдущих решений, в этом прямо указано, что: демонстрации не могут рассматриваться как полностью мирные; были протестующие, которые применяли насилие, бросая в полицию камни, коктейли Молотова и другие предметы, нанося серьёзный ущерб государственной и частной собственности.

Очевидно, что государство не обеспечило надлежащую защиту, о чём прямо сказал президент на пресс-конференции. Важно отметить, что сам ЕСПЧ несколько раз прямо указывает, что суду не были предоставлены достаточные данные. Без этих фактов решение ЕСПЧ становится весьма сомнительным и уязвимым и рано или поздно потребует пересмотра. И да, государство, возглавляемое Николом Пашиняном, уже более семи лет вовсе не предпринимает усилий для раскрытия случаев гибели 1 марта. Факт вот в чём, и он не нуждается в проверке",- заключил Микоян.

ЕСПЧ 18 сентября опубликовал решение по делу "Фарманян против Армении", касающееся смерти людей во время массовых протестов в Ереване в 2008 году в результате неизбирательного и непропорционального применения силы полицией. В вердикте зафиксирован ряд нарушений со стороны Республики Армения, в том числе и защиты права на жизнь.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

17 августа 2018 года Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто.