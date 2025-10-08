Среда, 8 Октября 2025 13:45

АрмИнфо.Предстоящие в Армении парламентские выборы определят судьбу не только следующих пяти лет, но и, как минимум, нескольких следующих поколений, и в этом плане они имеют поистине историческое значение. Об этом в своей статье пишет член группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

"Выборы 2026 года будут существенно отличаться от выборов 2021 года. Сходства практически нет. В 2021 году настроения в обществе были шокирующими, агрессия была велика, но не спрос на перемены. Сейчас агрессия снизилась, но объём спроса на перемены и число тех, кто их требует, значительно возросли. Эта реальность требует иного стиля работы. В этих условиях шансы на воспроизводство власти минимальны. Поэтому она пойдёт на "смену условий". Я впервые предупреждал об этом, когда различные оппозиционные круги пребывали в состоянии эйфории от результатов опросов. И Никол (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред.) действительно пошёл на это. Аресты священников по уголовному делу о "терроризме", арест Самвела Карапетяна, кампания против Церкви, Вашингтонский документ и т.д. Непременно последует многожанровое продолжение: он будет стремиться создать "новые электоральные условия", - отметил политолог.

В то же время, по его словам, под оппозицией следует понимать все те силы, которые хотят глубоких перемен. Эта формула предусматривает прекрасную возможность для неформальной консолидации и, следовательно, реальный шанс перевернуть эту трагическую страницу истории Армении. Идея оппозиции не должна замыкаться в рамках двух, трёх или четырёх сил.

"Никогда не знаешь, какие неожиданные повороты событий могут произойти в предвыборный период, у кого какой скрытый потенциал. Согласно всем опросам, подавляющее большинство населения Армении желает перемен. Задача политических сил - трансформировать эти настроения в общество, готовое к переменам. Ложный тезис о "мире", принесённый Николом, должен быть нейтрализован грамотной контрполитической формулой. Перспектива реального мира должна быть предложена самой оппозицией. Сразу после воспроизводства Никола на выборах Алиев выдвинет требование о массовом возвращении азербайджанцев в Армению, невыполнение которого приведёт к резкому обострению ситуации. Важно то, что все те люди, которые грамотно боролись за перемены, последние 4-5 лет не исключают себя из избирательного процесса, не говорят: "Я не занимаюсь политикой". Это не политика, это выборы, которые станут водоразделом Армении на долгие годы. В противном случае списку Никола будут противостоять фракционные, карьеристские списки, которые мало что могут дать Армении. Эти выборы - о пути послевоенного восстановления. Те, кому есть что сказать, не имеют права отойти в сторону", - отмечает Ваге Ованнисян.

Он заметил в этой связи, что новые блоки, новые альянсы, нестандартные блоки имеют большую ценность. Власти готовы совершить любое беззаконие, но против нее есть чёткое противоядие. Задача политического иштемблемента - из общества, жаждущего перемен, получить борющееся общество. Как только это будет достигнуто, машина беззакония правительства начнёт рушиться.

"Если власти потерпят поражение, но попытаются удержаться у власти путём фальсификаций, произойдёт всеобщее восстание. Успех - это цепь, состоящая из разных звеньев. Необходимо трансформировать латентный спрос на общественные перемены в осознанный, мотивированный спрос, на главную аномалию этого этапа. Обычно перед выборами оппозиция всячески пытается оживить политические и общественные процессы, вывести темы на первый план и поддерживать активность общества. Удивительно, но у нас всё наоборот: оппозиция пассивна, власть инициирует процессы, а оппозиция лишь отвечает на них. Это действительно противоестественное явление для сегодняшней ситуации в Армении, и оно должно измениться. В этом плане идея импичмента и другие идеи, порождающие политическую и общественную активность, могут стать очень важной прелюдией к важному процессу", - отметил политолог.