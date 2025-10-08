Среда, 8 Октября 2025 13:42

АрмИнфо. Страна пережила 44-дневную войну 2020 года, последующую агрессию, вооруженные нападения, огромные человеческие и территориальные потери, и в этих условиях, власти, ответственные за это, готовятся к своему переизбранию посредством сокрытия реальности.

Так депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян отреагировал на отказ от включения доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в повестку заседаний парламента Армении.

В связи с этим он напомнил, что в свое время власти заявляли, что органом по расследованию и выяснению обстоятельств 44-дневной войны является Следственная комиссия Национального собрания, после завершения работы которой общественность получит ответы на все вопросы.

"Между тем, что сегодня сделала власть? Нарушила сроки работы комиссии, а затем заявила, что закон больше не дает возможности в этих условиях представлять доклад на пленарном заседании парламента. Тогда как, ранее они заверяли, что часть доклада будет представлена в открытом формате, а ее секретная часть - в закрытом", - напомнил депутат.

Однако, несмотря на это, как обратил внимание Абрамян, с отчетом теперь могут ознакомиться только лица, имеющие соответствующий доступ к конфиденциальности, в строго ограниченном количестве, более того, по принципу непубличности.

Напомним, что спикер парламента Армении Ален Симонян отказался включить доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в повестку заседаний Национального Собрания РА. Тогда отмечалось, что основанием такого решения стало стремлением властей "предотвратить негативные последствия в свете продолжающегося процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".