Среда, 8 Октября 2025 12:03

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 8 октября принял известного итальянского искусствоведа и историка искусства Франческо Галло Маццео, который посетил Армению в сопровождении скульптора Вигена Аветиса для прочтения лекций.

Как передает пресс-служба президента, Ваагн Хачатурян приветствовал визит Галло Маццео в Армению, высоко оценив его деятельность в области истории искусств и изучения культурного наследия. Президент придал важность возможности обмена международным опытом и знаниями, подчеркнув, что подобные контакты способствуют профессиональному росту армянской молодежи, расширению их кругозора и развитию творческого мышления.

Франческо Галло Маццео, выразив благодарность за теплый прием, подчеркнуд, что его интерес и любовь к Армении сформировались много лет назад. Он отметил, что глубоко впечатлен самобытностью армянского искусства, богатством культурного наследия и исторической стойкостью нашего народа.

Говоря о нынешней ситуации в Армении, итальянский искусствовед подчеркнул, что его вдохновляют усилия нашей страны по установлению мира, и пожелал народу Армении мира, развития и процветания.

В ходе беседы обсуждались вопросы традиций передачи знаний и важности внедрения инноваций. Обе стороны подчеркнули, что культура и образование остаются альтернативными путями развития.