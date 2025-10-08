Среда, 8 Октября 2025 12:00

АрмИнфо.Первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо опубликовал экспертное заключение по заключению Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям от 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает инициатива Free Armenian Prisoners.

В заключении указывается на конфликт интересов, вызывающий серьёзные сомнения в беспристрастности заключения Группы. Группа пришла к выводу, что задержание Рубена Варданяна Азербайджаном не было произвольным. В своём экспертном заключении Окампо обосновывает наличие конфликта интересов, отмечая, что нынешний председатель Группы Анна Юдковская является партнёром юридической фирмы Equity Law Firm, представляющей интересы азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Украине. Луис Морено Окампо провёл расследование на основе открытых источников относительно беспристрастности действующего председателя-докладчика, украинского юриста Анны Юдковской.

"Анна Юдковская должна была взять самоотвод по всем делам, рассматриваемым Рабочей группой против Азербайджана. У неё есть конфликт интересов, возникающий в связи с её профессиональной деятельностью в качестве активного партнёра юридической фирмы Equity Law Firm, которая на протяжении многих лет оказывала юридические услуги Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Это устанавливает прямую финансовую связь между ней и правительством Азербайджана, которое является стороной в разбирательстве", - отметил Окампо в своём экспертном заключении.

Он утверждает, что эта ситуация противоречит Кодексу поведения и другим нормативным актам ООН, которые требуют раскрытия информации в случае конфликта финансовых интересов с функциями ООН. "Нераскрытие Юдковской этой роли или её отказ от участия в связанных разбирательствах представляет собой нарушение статьи 5 рабочих методов WGAD, которая предусматривает самоотвод в случае конфликта интересов". Окампо также отметил тесные личные и политические связи мужа Анны Юдковской, украинского политика, обвиняемого в коррупции с Азербайджаном.

"В свете этих обстоятельств возможным эквивалентным средством правовой защиты было бы признание Группой заключения недействительным и обращение к первоначальному заявителю с просьбой подать новую петицию, которую Группа разработает заново", - написал Окампо в заключении.

В интересах прозрачности и подотчётности, а также учитывая важность работы Рабочей группы, Группа могла бы публично ответить на эти обвинения. "Без дальнейших запросов Группа может предоставить дополнительную информацию о том, как велось это дело, кто был докладчиком по делу и как он был выбран, сообщала ли когда-либо д-р Юдковская членам Рабочей группы и сотрудникам УВКПЧ, что её юридическая фирма представляет интересы правительства Азербайджана, и, если такое раскрытие имело место, игнорировала ли Рабочая группа этот конфликт интересов, разрешив ей участвовать в делах, связанных с Азербайджаном", - говорится в экспертном заключении Окампо.

17 января бакинский военный суд начал рассмотрение "обвинительного заключения" в отношении бывших руководителей Нагорного Карабаха по сфабрикованным уголовным делам. Среди обвиняемых - три бывших президента Нагорного Карабаха: Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян. Также перед "судом" предстали экс-глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и бывший госминистр Рубен Варданян.