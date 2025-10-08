Среда, 8 Октября 2025 11:59

АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Мать Армения" Совета старейшин Гюмри осудила нападки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на мэра второго по величине города страны Вардана Гукасяна. Об этом говорится в сообщении фракции, проступившем в АрмИнфо.

В политической силе назвали пропаганду ненависти в отношении мэра неприемлемой и оценили ее как попытку разрушить систему местного самоуправления. Тем самым, как отметили в "Мать Армения", осуществляется попытка проигнорировать выбор гюмрийцев, целью которого было лишение правящей партии "Гражданский договор" власти и формирование новой, что поддержали и в оппозиционной фракции.

"Никол Пашинян, очевидно, очень тяжело перенес поражение "Гражданского договора" на последних выборах в Гюмри и пытается изменить их результаты. Независимо от того, какого мнения он о мэре Гюмри для каждой политической силы принцип верховенства закона должен быть приоритетом. И он не должен сталкиваться с произвольными решениями и преследованиями", - резюмировали в "Мать Армения".

Напомним, что 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. Наибольшее количество голосов набрала правящая партия "Гражданский договор" (35,47% голосов), однако этого процента было недостаточно для того, чтобы город возглавил кандидат от правящей партии Сарик Минасян. Объединенная оппозиция решила выставить единого кандидата в лице представителя Коммунистической партии Вардана Гукасяна, получившего 18,41%.