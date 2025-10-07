Вторник, 7 Октября 2025 17:12

АрмИнфо.Алма-Атинская декларация имела нулевое значение на всем протяжении переговорного процесса. Об этом заявил третий президент Армении Серж Саргся 7 октября журналистам тем самым опровергнув заявления премьера Никола Пашиняна о том, что карабахский вопрос фактически был решен после принятия Алма-Атинской декларации в 1991 году.

<Если вопрос был решено ещё в 1991 году, зачем была создана Минская группа, зачем сопредседатели пять раз делали заявления о том, как будет проходить процесс?

Хорошо, мы были заинтересованы в участии в переговорах, а азербайджанская сторона зачем участвовала в них? Если вопрос был решен>, - отметил он, указав на то, что в период его президентства Баку никогда не осмеливался напоминать об Алма-Атинской декларации.

Напомним, что еще в декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вызвал бывших президентов Армении на открытые дебаты по нагорно-карабахской проблематике. Он заявил, что якобы с 1994 года велись переговоры о передаче НКР Азербайджану. Президенты отказались идти на эти дебаты, лишь призвав опубликовать документы по переговорному процессу до 2019 года. Позже, Пашинян еще не раз призывал президентов Армении прийти на дебаты с ним, и даже обвинил их в бегстве от политической ответственности.