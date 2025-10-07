Вторник, 7 Октября 2025 17:10

АрмИнфо.Третий президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян на сегодня не готов заявить об участии руководимой им партии в предстоящих парламентских выборах.

<Мы обьявим об этом в свое время>, - заявил он 7 октября в беседе с журналистами.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции 2-й президент РА Роберт Кочарян объявил о намерении принять участие в парламентских выборах, которые пройдут 7 июня 2026 года.