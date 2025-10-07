Вторник, 7 Октября 2025 16:52

АрмИнфо.Турция рассматривает Вашингтонскую декларацию Азербайджана и Армении как позитивный шаг и надеется на дальнейший прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Эрдоган заявил, что Турция может внести вклад в безопасность и стабильность региона.

<Мы должны сделать проект Среднего коридора еще более продуктивным>, - отметил он.