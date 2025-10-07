Вторник, 7 Октября 2025 16:05

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян вместе со своей политической командой намерен принять участие в парламентских выборах 2026 года. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции 7 октября.

По его словам, выборы 2021 года показали наличие определенного электората, который необходимо развить перед очередным всенародным голосованием. Однако одного участия будет недостаточно, и в этом контексте экс-президент выразил надежду на сотрудничество с другими политическими силами, с которыми возможность привести страну к реальным изменениям станет очевидной.

Тем не менее, как заметил Кочарян, говорить о сотрудничестве с движением "По-нашему", возглавляемому президентом ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном пока рановато. "Если я правильно понимаю, это движение стремится отделиться от прежних властей, вовлекая в него новых лиц, и если нет взаимного желания на сотрудничество, то из этого ничего не получится. Но это уже не наша проблема. Мы заявляем, что да, все те, кто разделяет позицию о том, что ни при каких условиях не вступят в коалицию с Пашиняном, о чем говорилось и в Гюмри, мы готовы вести разговор. Уже потом, согласно полученным по итогам голосования голосам, уже невозможно будет не сотрудничать в стенах парламента", - отметил Роберт Кочарян. Говоря о собственном участии в выборах, экс-президент подчеркнул, что готов уступить место любому другому кандидату, если тот сможет собрать большее количество голосов.