АрмИнфо.В Армении идет имитационный процесс по вступлению в Европейский Союз. Подобной точки зрения придерживается второй президент РА Роберт Кочарян.
Выступая 7 октября на пресс-конференции, он отметил, что об имитационном характере свидетельствует четкий регламент ЕС, в котором прописаны условия и возможности для вступления в данную структуру. Более того, продолжил экс-президент, накануне в Министерстве иностранных дел РА создано новое управление - по европейской интеграции. "Очень интересная ситуация: нет интеграции, но есть управление. На этом фоне странным выглядит поведение властей, когда на фоне европейской имитации, предпринимаются попытки отделиться от России. Для чего они это делают, для меня непонятно. Когда видишь, когда главы государств в Белом доме ждут окончания переговоров с Трампом, чтобы попытаться встретиться с ним, невольно приходишь к выводу о наличии европейского кризиса, особенно если вспомнить имена Гельмута Коля, Жака Ширака и других политиков", - отметил Роберт Кочарян.
Он добавил, что Армения должна обладать мужеством для продвижения национальных интересов. При этом, не стоит опасаться реакции со стороны Трампа на возможную критику со стороны Еревана. Американский лидер в этом случае будет еще больше уважать Армению. "Наши же в памперсах идут в Белый дом, полагаю, еще пуд памперсов ждут вне Белого дома", - заметил экс-президент.
