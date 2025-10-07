Вторник, 7 Октября 2025 14:24

АрмИнфо.Армения не объявляла войны Азербайджану, чтобы идти сегодня на подписание с ним мирного договора. Об этом 7 октября на пресс-конференции заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

По его словам, с формальной точки зрения непонятно, о чем должна идти речь в мирном договоре. Самое интересное, продолжил Кочарян, что во время 44-дневной войны в Арцахе, которую армянская сторона проиграла, в стране был объявлено военное положение. В 1992-1994 г.н. во время первой арцахской войны в Армении не объявлялось о введении военного положения, и не проводилась всеобщая мобилизация, но армянская сторона победила. "Я сам, если честно, не понимаю, для чего все это делается. Конечно, было бы хорошо, если мирный договор будет подписан, но если в этом документе нет гарантов, отсутствуют международные механизмы контроля при нарушениях, речь будет идти просто о бумажке, а не о документе. Это будет документ для выборов для проведения предвыборной кампании", - сказал второй президент РА.

Роберт Кочарян указал на заявления властей об анархии, царящей в мире, где практически не работает международное право. "И это действительно так. Смотришь на ООН и складывается впечатление, что более беззащитной организации трудно себе представить. Собираются на одной площадке политические деятели выступают с заявлениями без каких-либо последствий. В первую очередь, США не предоставляют ООН полномочий, которые могли бы повлиять не ситуацию в мире", - подчеркнул экс-президент РА. И не случайно, что в этой ситуации Азербайджан наращивает свой военный бюджет, а Армения сокращает. "У меня нет ответа на происходящее, в логике здравомыслия это трудно объяснить", - заметил Роберт Кочарян, высказав предположение, что это является требованием Ильхама Алиева об отказе Еревана от милитаризации.