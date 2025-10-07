Вторник, 7 Октября 2025 12:42

АрмИнфо.Министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в очередной раз заявил, что <для подписания мирного договора необходимо устранить территориальные претензии Армении к Азербайджану>.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Байрамов отметил, что в формирующейся новой международной архитектуре безопасности Организация тюркских государств обладает потенциалом играть более важную роль как символ объединения сил. <Последовательные усилия и целенаправленные действия Азербайджана в направлении процесса нормализации с Арменией, находившейся десятилетиями в состоянии конфликта, также направлены на установление мира и стабильности в нашем регионе>, - сказал он.

Джейхун Байрамов отметил также, что <после того как в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, прямые контакты и совместные усилия сторон по нормализации отношений с Арменией стали ещё более интенсивными>.

<В этом контексте саммит, состоявшийся 8 августа в США, и подписанные документы имеют историческое значение. Для правильной оценки этой исторической возможности и подписания мирного договора необходимо, чтобы Армения устранила территориальные претензии к Азербайджану, закреплённые на уровне Конституции>, - заявил он.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

Отметим также, что премьер Армении Никол Пашинян неоднократно с самых различных площадок заявлял, что Конституция Армении не содержит территориальных претензий к Азербайджану. Между тем, в Конституции Азербайджана содержатся территориальные претензии к Республике Армения. "В ней есть отсылка к акту независимости 1991 года, а также к Декларации независимости Азербайджана 1918 года, где указано, что сегодняшний Азербайджан является правопреемником Первой Азербайджанской Республики, где упоминаются Южное и Западное Закавказье в качестве ее части, и есть территориальные претензии к областям Тавуша, Гегаркуника и Арарата. В сравнении с нашей Конституцией, Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении. Мы не поднимаем этот вопрос, потому что в согласованных статьях мирного договора уже есть то, что ни одна из сторон не может ссылаться на свои внутренние законодательные акты", - заявил ранее Пашинян.