Вторник, 7 Октября 2025 12:40

АрмИнфо. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" объявляет о начале онлайн-кампании по сбору средств на выборы в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат и на нужды текущей деятельности партии.

"Вы можете принять участие в кампании по сбору средств, сделав пожертвование в соответствии с приведенными ниже правилами.

1. БАНК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ЗАО <Америабанк>

2. СЧЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -

1570020902549000

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - СТОРОНА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО

ДОГОВОРА

4. ЦЕЛЬ ( Обязательно)

В поле "Цель" обязательно укажите:

Фамилия

Имя

Отчество

Данные паспорта или удостоверения личности

ИНН

Слово "Пожертвование"

Общая сумма пожертвований от одного лица не может превышать 10 млн драмов в течение 1 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат

состоятся 16 ноября 2025 года. 13 мая Комиссия по предотвращению

коррупции возбудила производство об административном правонарушении в

отношении экс- мэра Вагаршапата Дианы Гаспарян, а уже 15 мая она

объявила о своей отставке.

По ее словам, такое решение было принято в связи с необходимостью "сделать выбор между семьей и работой".

Однако в Антикоррупционном комитете сообщали, что "ведется расследование уголовного производства, связанного с злоупотреблением должностными полномочиями, а также с предоставлением ложной информации или сокрытием данных в декларации".