Вторник, 7 Октября 2025 12:36

АрмИнфо.В Ереване состоялся Круглый стол, в ходе которого обсуждены приоритеты совершенствования системы здравоохранения в уголовно- исполнительных учреждениях.

Как передает пресс-служба ведомства, заместитель министра юстиции РА Геворг Кочарян, выступая с докладом "Совершенствование пенитенциарного здравоохранения посредством эффективного обмена информацией и координации", подчеркнул приоритетность совершенствования системы здравоохранения в УИУ. Он указал на важность охраны здоровья лиц, лишенных свободы, и обеспечения доступа к качественным медицинским услугам. В ходе Круглого стола была обсуждена ключевая роль сохранения врачебной тайны.

В этом контексте заместитель министра остановился на процессе закрытия пенитенциарного учреждения "Больница для осужденных", отметив, что этот шаг направлен на повышение качества медицинских услуг, предоставляемых осужденным и задержанным.

Обсуждение было организовано аппаратом Защитника прав человека совместно с ереванским офисом Совета Европы. Оно организовано в рамках программы "Дальнейшее укрепление защиты прав лиц, лишенных свободы".