АрмИнфо.Антикоррупционный апелляционный суд 30 сентября 2025 года оставил в силе приговор Ереванского городского суда первой инстанции в отношении бывшего министра юстиции Армении, председателя Конституционного Суда, а также одного из авторов действующей Конституции Грайра Товмасяна. Таким образом суд отклонил как апелляцию гособвинителя, таки защиты.

Как сообщает Генеральная прокуратура, подчеркнув, что инкриминируемые Товмасяну деяния связаны с превышением им должностных полномочий в период его пребывания на посту министра юстиции Республики Армения.

Приговором от 20 сентября 2024 года Ереванский городской суд первой инстанции признал Грайра Товмасяна виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 308 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (по двум эпизодам), и приговорил его к освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Между тем, гособвинитель требовал приговорить судью КС к 7 годам лишения свободы. При этом как заявляли адвокаты Томвасяна, согласно приговору, срок исковой давности истек еще в 2019 году, - до предъявления обвинения.

В 2019 году прокурор подал апелляционную жалобу на приговор в части переквалификации деяний и применения срока давности, а адвокаты - апелляционные жалобы с просьбой признать его невиновным. 30 сентября 2025 года Антикоррупционный апелляционный суд постановил отклонить апелляционные жалобы и оставить приговор без изменения.

Отметим, что Товмасян является одним из авторов новой конституции Армении, которая, в числе других важных изменений, превратила РА из президентской в парламентскую республику. Новая конституция была принята в 2015 году и вступила в силу в 2018 году.