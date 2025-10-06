Понедельник, 6 Октября 2025 11:59

АрмИнфо.Министерство труда и социальных вопросов Армении вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, предусматривающих исключение из ряда законов максимального возрастного порога для занятия должности. То есть, лицам, достигшим 65 лет, будет предоставлена возможность продолжать работать на должностях, предусмотренных этими законами.

Как говорится в законопроекте, размещенном на едином портале правовых актов, в связи с отменой пункта 7 части 3 статьи 95 и пункта 11 части 1 статьи 113 Трудового Кодекса с 31 июля 2023 года:

- Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор по достижении работником, имеющим право на пенсию по старости, шестидесяти трех лет, а также по достижении работником, не имеющим права на пенсию по старости, шестидесяти пяти лет.

- Работодатель не вправе заключать срочный трудовой договор с работником исключительно на основании того, что последний является лицом, имеющим право на пенсию по старости, и достиг возраста шестидесяти трех лет, или лицом, не имеющим права на пенсию по старости, и достиг возраста шестидесяти пяти лет.

Однако, с другой стороны, часть 2 статьи 1 Кодекса предусматривает, что особенности регулирования отдельных сфер трудовых отношений могут быть установлены законом. В этой связи следует отметить, что в ряде законов РА по-прежнему сохраняются положения о расторжении или незаключении трудовых договоров по признаку возрастного порога.

В связи с этим, представленный пакет законопроектов предлагает внести поправки в законы <О государственной службе>, "Об общественной службе","О муниципальной службе",<О государственных некоммерческих организациях>, <О научной и научно-технической деятельности>, <О защите персональных данных>, <О профессиональном образовании и обучении>, предусматривающие исключение из указанных законов предельного возраста пребывания в должности. В результате отмены возрастного ограничения предлагаемыми поправками прекращение трудовых отношений с работниками будет осуществляться на общих основаниях, установленных законом, без установления исключительного возраста прекращения трудовых отношений.