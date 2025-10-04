Суббота, 4 Октября 2025 14:09

АрмИнфо.Президент РА Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязова по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба президента РА.

Ваагн Хачатурян, поздравив посла с праздником, передал наилучшие пожелания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и

Председателю Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедову, пожелав Туркменистану и туркменскому народу мира, непрерывного развития и всестороннего процветания.

В связи с завершением послом своей дипломатической миссии в Армении, Президент РА поблагодарил его за плодотворную деятельность и усилия, направленные на укрепление армяно- туркменских отношений. Ваагн Хачатурян высоко оценил вклад дипломата в развитие сотрудничества между двумя странами, пожелав ему новых успехов в работе.

В ходе беседы были затронуты вопросы повестки двусторонних отношений, а также обсуждены возможности расширения экономического взаимодействия. Президент РА подчеркнул, что в случае реализации программы "Перекрёсток мира" могут появиться новые возможности для развития сотрудничества не только в экономической, но и в социальной и культурной сферах, способствуя, тем самым, углублению связей между Арменией и Туркменистаном.

Стороны высоко оценили стабильно высокий уровень политических отношений и взаимных визитов между Арменией и Туркменистаном, а также эффективное и надёжное сотрудничество на различных международных площадках.