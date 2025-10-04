Суббота, 4 Октября 2025 11:15

АрмИнфо.Бакинский суд "раскопал свидетеля" в рамках "показаний" против генерала Левона Мнацаканяна, который ссылается на фейковый инцидент 2022 года, когда якобы Мнацаканян прибегнул к насилию и т.д. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, при каких обстоятельствах или в каком статусе находился Мнацаканян в то время и в каких ситуациях он действовал подобным образом, азербайджанским властям это неинтересно. Им нужно завершить дело против генерала и армян, находящихся под следствием в Азербайджане, а 1-2 фейковых эпизода по ходу дела ничего не меняют.

"Мнацаканян рассказал в суде о своём участии во всех войнах и их мотивах, одновременно отрицая выдвинутые против него ложные обвинения. Однако Азербайджан продолжает проводить фальшивые судебные заседания и иски против Армении, несмотря на многочисленные заявления о мире и сотрудничестве", - отметил парламентарий.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников - бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.