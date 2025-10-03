Arminfo.info


Востоковед: Мирный договор не интересен Азербайджану до тех пор, пока он не получит от него дополнительных выгод

АрмИнфо. Азербайджан получил от Армении два документа - Вашингтонское соглашение и трехстороннее заявление от 9 ноября, гарантирующих беспрепятственную связь с его эксклавом Нахиджеваном. Такое мнение на лекции в Ереване, посвященной последним событиям в регионе, выразил востоковед, кандидат исторических наук Сергей Мелконян.

В частности, эксперт коснулся мирного договора и призвал рассмотреть три трека переговорного процесса по нему - сам мирный договор, разблокировку коммуникаций, и процесс делимитации и демаркации границы.  Все они, по словам Мелконяна, были заложены после 44-дневной войны 2020 года.  Касаясь первого трека, эксперт напомнил, что в марте 2025 года Армения и Азербайджан завершили консультации по тексту мирного договора. Однако он обратил внимание, что после встречи в Вашингтоне мирный договор был только парафирован, но не подписан. Как пояснил в этой связи Мелконян, для подписания договора необходимо предпринять еще множество шагов.  В частности, проверить конституционность договора, осуществить его ратифицирование в парламенте страны, получить подпись президента и так далее.  "Между тем сегодня, Армения и Азербайджан не продвинулись ни по одному из этих пунктов. По сути, они не сдвинулись с места. Они даже не перешли к осуществлению хотя бы первой стадии подписания мирного договора", - заметил Мелконян.

Далее, касаясь второго трека переговорного процесса, а именно разблокировки коммуникаций, эксперт напомнил, что стороны так и не достигли финальной точки, поскольку до сих пор нет всеобъемлющей договоренности вокруг этого вопроса, за исключением достигнутого соглашения в Вашингтоне по маршруту Трампа.  "Что же касается делимитации и демаркации границы, то этот переговорный трек может длиться десятилетиями, поскольку речь идет о тяжёлой горной, а порой лесистой местности", - заметил эксперт.

Учитывая вышесказанное, эксперт далее решил рассмотреть, что получила каждая из сторон по итогам встречи в Вашингтоне и парафирования мирного договора. Касаясь Азербайджана, Мелконян напомнил, что это роспуск Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом урегулирования карабахского конфликта, отмена 907 поправки, принятой при содействии армянского лобби в США , запрещающей США оказывать военную помощь Азербайджану и налаживание стратегического партнерства с США, и беспрепятственный доступ Азербайджана к своему эксклаву Нахиджевану.

"Что же касается Армении, то она получила смещение риска эскалации, то есть страна выиграла год. Это и частичная нормализация отношений с Турцией, однако, в этот вопросе, Армения так и не смогла изменить модальность переговоров с турецкой стороной по открытию дороги, которая была закрыта в апреле 1993 года. Далее, страна получила новую формулу для дороги, то есть маршрут Трампа. И еще одна выгода - это обеспечение мирной повестки перед выборами 2026 года", - перечислил Мелконян.

Однако, наравне с этим, эксперт коснулся и рудиментов конфликта, среди которых оккупация 220 кв км территории Армении, военнопленные, удерживаемые в Баку, отсутствие процессов по реализации права на возвращение в Арцах и территориальные претензии Азербайджана. "По части первого пункта, то есть оккупации территорий Армении, нужно еще обратить внимание на то, что позиции Азербайджана в этом плане являются доминирующими по всей восточной лини соприкосновения. То есть, дисбаланс довольно серьезный", - заметил Мелконян.

Касаясь мирного договора, эксперт также обратил внимание, что изначально Азербайджан поставил такое требование, которое практически невозможно исполнить. Речь, по его словам, идет о Конституции Армении. Как напомнил эксперт, осуществить изменения в Конституции возможно только путем референдума, и в этом смысле он заметил, что на сегодняшний день большая часть населения против этого. "По сути, Азербайджан создал препятствие, которое не позволит подписать мирный договор. Очевидно, что Азербайджан к этому и не стремится, поскольку этот договор ему не выгоден. Он уже получил от Армении два документа

- Вашингтонское соглашение и трехстороннее заявление от 9 ноября, гарантирующих беспрепятственную связь с его эксклавом Нахиджеваном. Мирный договор не интересен Азербайджану до тех пор, пока он не получит от него дополнительных выгод", - резюмировал Мелконян.

