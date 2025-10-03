Пятница, 3 Октября 2025 16:20

АрмИнфо.Сегодня в Ереване состоялось 10-е юбилейное заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

В состав Совета вошли генеральные прокуроры Республики Армения, Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики, представители Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, директор Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан и директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа Армении, в заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян, Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян, председатель Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, исполняющий обязанности председателя Межгосударственного совета по борьбе с коррупцией Сулаймон Султанзода, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Пётр Городов, первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Али Алтынбаев, Генеральный прокурор Киргизской Республики Максат Асаналиев, председатель Агентства по борьбе с коррупцией Республики Узбекистан Акмал Бурханов, заместитель Генерального прокурора Беларуси Сергей Хмарук, представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Игорь Малашевич, представитель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ Юлия Денисова и другие.

Анна Вардапетян приветствовала глав делегаций, участвующих в 10-м заседании Межгосударственного антикоррупционного совета в Ереване, поблагодарила их за то, что, несмотря на плотный график, они приняли приглашение, и подчеркнула, что после семилетнего перерыва столица Армении принимает делегации государств-членов Совета. Вице-премьер Мгер Григорян приветствовал делегации, участвующие в заседании, и подчеркнул, что с момента создания Совета членам Совета удалось наладить стабильный диалог, основанный на взаимном уважении. По словам вице-премьера, Межгосударственный антикоррупционный совет является одним из важнейших отраслевых органов СНГ, играющим ключевую роль в обеспечении правопорядка, укреплении сотрудничества государств-участников СНГ, координации совместных действий и формировании приоритетных направлений взаимодействия. <Десятое заседание - это не очередной этап. Это хорошая возможность оценить достигнутые результаты, подвести итоги и определить направления дальнейшего сотрудничества и деятельности Совета>, - отметил вице-премьер республики, добавив, что Армения, приняв председательство в Совете, достойно продолжит путь укрепления антикоррупционного партнерства, обеспечит постоянную реализацию ранее достигнутых договорённостей и внесет весомый вклад в совместные инициативы.