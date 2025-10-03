Пятница, 3 Октября 2025 15:01

АрмИнфо. Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет армянский народ, что темы так называемого "Зангезурского коридора" больше нет, президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает продвигать азербайджанские нарративы. Об этом на брифинге с журналистами заявил депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

Депутат в этом ключе обратил внимание, что в своих заявлениях территорию Армении "коридором" называет теперь не только президент Азербайджана Ильхам Алиев, но и президент США Дональд Трамп. В связи с этим он возмутился тем, что армянский премьер неоднократно представляет подписанное в Вашингтоне соглашение достижением властей в установлении мира в регионе.

Касаясь в этом контексте вопроса разблокировки коммуникаций, Хачатрян обратил внимание, что представленный правительством Армении проект "Перекресток мира" противоречит достигнутому в Вашингтоне соглашению, в частности логике маршрута Трампа, который, по сути, не выводит Армению из изоляции. Оппозиционер выразил убеждение, что таким образом власти в очередной раз вводят население Армении в заблуждение, убеждая его, что правящий режим смог достичь мира.

"Между тем, мы неоднократно уже сталкивались с ситуацией, когда заявления премьер-министра не совпадали с представлениями и заявлениями президента Азербайджана. В этом контексте совершенно нелогична поспешность, с которой было достигнуто соглашение в Вашингтоне", - подчеркнул Хачатрян.

В частности, он обратил внимание, что армянские власти уступили в вопросе беспрепятственного перемещения по дороге и вместо него согласились на формулировку "взаимная выгода в случае их открытия".

По этому поводу Хачатрян напомнил, что еще в 2021 году Пашинян предлагал отдать дорогу для пользования американской и азербайджанской сторонам, оправдывая такую позицию возможностью получить финансовую выгоду. "Вот что для армянской стороны значит фраза "взаимная выгода", - пояснил Хачатрян.

Напомним,что проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" - это 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет. По мнению экспертов, это может существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.