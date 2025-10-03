Пятница, 3 Октября 2025 13:03

АрмИнфо. Появление авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке произойдет в самое ближайшее время. Об этом 3 октября на брифинге заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян.

1 октября авиакомпания Turkish Airlines заявила о своем намерении запустить прямые авиарейсы в Ереван. Это обусловлено тем, что Анкара наращивает усилия по нормализации отношений с Ереваном. Авиакомпания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, заявила, что Ереван будут выполняться лишь при условии наличия спроса. Этот шаг был предпринят на фоне стремления Анкары и Еревана к возобновлению усилий по улучшению отношений на основе мирного соглашения, заключенного при посредничестве США между Арменией и Азербайджаном.

Как отметил Ханданян, вопрос турецкой авиакомпании на армянском рынке обсуждался и ранее, однако из-за политических причин данный процесс постоянно затягивался.

По словам парламентария, на последней встрече специальных представителей Армении и Турции обсуждался вопрос активизации сотрудничества двух стран в сфере воздушных перевозок. "Мы видим, что в Turkish Airlines заявили о начале полетов в Ереван. Не знаю, когда именно это случиться, однако это произойдет в ближайшем будущем", - отметил Ханданян.