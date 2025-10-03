Пятница, 3 Октября 2025 12:52

АрмИнфо.Согласно решению Иммиграционного суда США, скандальный блогер, председатель партии <ДОК> (партия <Демократия, закон и дисциплина>, по-армянски аббревиатура партии звучит как ДОК, созвучно с его прозвищем - Ред.) Вардан Гукасян не будет экстрадирован в Армению. Об этом стало известно со страницы партии в Facebook.

<В то же время суд установил, что Вардан Гукасян совершил нарушения миграционного законодательства, в связи с чем он должен покинуть пределы США>, - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале февраля в СМИ распространилась информация о том, что скандальный видеоблогер Вардан Гукасян, больше известный по прозвищу Дог, был задержан американской полицией по запросу армянских правоохранительных органов. Министерство внутренних дел Армении не стало комментировать эти сообщения. Но позже директор по коммуникациям Северо-Западного региона иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщил, что Вардан Гукасян был задержан сотрудниками таможенной и миграционной службы США и находится под стражей в Лас-Вегасе, штат Невада. Отмечалось, что Гукасяну грозит депортация из-за нарушений правил пребывания на территории США. В марте партия "ДОК" сообщила об освобождении из заключения Вардана Гукасяна. Отметим также, что блогер является фигурантом нескольких уголовных дел в Армении и объявлен в международный розыск.