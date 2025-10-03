Пятница, 3 Октября 2025 12:50

АрмИнфо. Сокращение военного бюджета властями Армении, особенно на фоне увеличения военного бюджета Азербайджана, мягко говоря, вызывает беспокойство. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог американист Сурен Саркисян.

По его словам, очевидно, что это делается не из необходимости и стратегических расчётов, а для продвижения "мирной повестки" как для внутренней, так и для внешней аудитории. И это происходит в период глобальных и региональных потрясений, когда мир движется в ином направлении.

"Например, Соединённые Штаты полностью меняют свою военную логику. Переименование "Министерства обороны" в "Министерство войны" - это не просто техническое изменение. Это свидетельствует о том, что Соединённые Штаты пересматривают свой подход к мировой ситуации, оценивая будущее развитие и вызовы. Министр обороны США Пит Хегсет несколько дней назад заявил, что Соединённые Штаты готовятся к войне, и будут продвигать принцип "Мир через силу". Хегсет буквально заявил, что единственной миссией Военного министерства будет ведение войны. В свою очередь, Трамп объявил, что в 2026 году планирует выделить 1 триллион долларов на военные нужды, что является беспрецедентно большим бюджетом. На этом фоне сокращение оборонного бюджета Армении выглядит показной авантюрой", - подчеркнул Сурен Саркисян.

Напомним, что в 2026 году Армения сократит ассигнования министерству обороны примерно на 15,2% - с 664,7 млрд драмов до 563,1 млрд драмов (около 1,5 млрд долларов США). В абсолютных цифрах сокращение составит 101,5 млрд драмов (около $270 млн). Как говорится в послании к проекту госбюждета на будущий год, одобренном 25 сентября на заседании кабмина, расходы на обеспечение обороны Армении в 2026 году, в частности, на поддержание боевой готовности для обеспечения стратегического развертывания ВС, обеспечение защиты государственных границ от внешних врагов, составят 560 млрд 98 млн драмов (около $1,46 млрд). Между тем, расходы на оборонную сферу в бюджете на т.г. заложены на уровне 664,7 миллиардов драмов (около $1,73 млрд), что на 20% превысит расходы на оборону, установленные государственным бюджетом на 2024 год.