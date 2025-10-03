Пятница, 3 Октября 2025 12:07

АрмИнфо.Текст мирного соглашения с Азербайджаном парафирован, и мы готовы подписать документ как можно скорее. Баку же выдвигает определённые предварительные условия, - мы не разделяем эту повестку. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World в рамках Варшавского форума по безопасности.

Министр напомнил, что помимо компонента о деблокаде транспортных коммуникаций есть также часть Мирного договора, парафированная в Вашингтоне азербайджанским министром и им.

<Итак, мы готовы: текст был доработан ранее, в марте этого года, сейчас он парафирован, и мы готовы подписать это соглашение как можно скорее. Азербайджанская сторона выдвигает определённые предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако ещё до финальной церемонии подписания Мирного соглашения есть процессы, которые уже идут или могут идти до подписания. Например, мы обсуждали возможность большей толерантности друг к другу и, тем более, перспективы сотрудничества на международных площадках:, - сказал он.

Как заметил глава МИД РА, после десятилетий конфликта накопился тяжёлый груз на различных площадках, в документах, конвенциях, где у сторон были оговорки, особые мнения и т.д.

<Мы совместно обратились в структуры ОБСЕ с просьбой закрыть структуры Минского процесса. Это уже свершившийся шаг. Есть также процесс делимитации государственной границы. Он давно запущен. Мы уже делимитировали 12 километров границы. Например, посетив армянское село на этой границе, можно увидеть, что оно действительно развивается: построена новая школа, люди чувствуют себя в большей безопасности, нет опасений за безопасность населения, жителей села. То есть, есть процессы, которые уже идут, и есть шаги, которые ещё предстоит сделать>, - заявил он.

Конснувшись трудностей процесса, Мирозян заявил <о накопленном тяжёлом психологическом бремени>, <истории крови и памяти с обеих сторон>.

<Думаю, что общества всё ещё проявляют осторожность, вероятно, с обеих сторон. Процесс примирения потребует времени. Мир, как я уже говорил, установлен, но он требует постоянной заботы и ежедневных усилий с обеих сторон. В этом контексте должен отметить, что агрессивная риторика с любой стороны никак не способствует этому процессу>, - подчеркнул дипломат.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.