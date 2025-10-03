Пятница, 3 Октября 2025 12:05

АрмИнфо. Ереван и Баку в Вашингтоне договорились разблокировать транспортное сообщение между собой, и речь идёт обо всей инфраструктуре. Итак, Армения получает доступ к азербайджанской железнодорожной системе, Азербайджан - к армянской, а в дальнейшем - к автомобильным дорогам и другой инфраструктуре.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World в рамках Варшавского форума по безопасности.

<Мы можем использовать инфраструктуру друг друга так же, как это делают обычные соседи, например, в Европе или где-либо ещё. Та часть этой инфраструктуры, которая является кратчайшим сообщением между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, должна эксплуатироваться в рамках программы TRIPP, то есть <Путь Трампа к международному миру и процветанию>, - сказал он.

По словам министра, Армения и США планируют создать консорциум, компанию, которая будет строителем и основным оператором железнодорожного перехода. Этот консорциум, в свою очередь, может привлечь третью компанию или компании для выполнения тех или иных работ или предоставления тех или иных услуг на всем протяжении перехода. Кроме того, консорциум может также строить, а затем эксплуатировать трубопроводы, линии электропередач и т. д.

Таким образом, заверил он, все договоренности будут взаимными. К примере, Ереван также собирается использовать территорию Нахичеванской Автономной Республики для железнодорожной связи севера и юга Армении. В настоящее время такого железнодорожного сообщения нет.

На вопрос журналиста, есть ли примерный график открытия этих границ, в частности границы с Турцией, для свободного транзита, поездок и т.д., и известно ли уже, когда эта железнодорожная линия действительно заработает?, Мирозян заявил, что армянской стороне вместе с делегацией или группой из США нужно согласовать технические решения, технические детали перехода и компанию, о которой он упомянул. Переговоры с американскими партнёрами уже начались и как считает глава МИД, можно будет завершить этот процесс в ближайшие месяцы, и тогда строительство должно начаться.

<Что касается железнодорожного сообщения, то эксперты говорят, что его строительство может занять, например, не менее двух лет. Но мы очень заинтересованы в скорейшем налаживании, открытии и возобновлении связей между Арменией и Азербайджаном, поскольку, как я уже сказал, мы являемся одними из главных бенефициаров. Мы также можем, например, отправлять и получать товары, используя инфраструктуру и территорию Азербайджанской Республики>, - сказал Арарат Мирзоян.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.