АрмИнфо. Армению и Германию связывают не только прочные межгосударственные связи, но и общая приверженность основным свободам и верховенству закона. Об этом в своем выступлении на мероприятии, посвященном национальному празднику Германии - Дня единства, заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Как передает пресс-служба правительства, вице-премьер пожелал немецкому народу мира и процветания. Мгер Григорян выразил надежду, что благодаря совместным усилиям всестороннее сотрудничество между Арменией и Германией будет и далее расширяться, направленное на укрепление дружбы и благополучия двух народов. "Армению и Германию связывают не только прочные межгосударственные связи, но и общая приверженность основным свободам и верховенству закона. Отношения между нашими странами основаны на доверии и взаимном уважении", - отметил вице-премьер.

Мгер Григорян также отметил последовательный прогресс сотрудничества двух стран в последние годы в областях, представляющих взаимный интерес, и отметил, что Армения высоко ценит поддержку Германией усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Вице-премьер также высоко оценил постоянную поддержку Германией демократических реформ, устойчивого развития Армении, а также дальнейшего углубления партнёрства Армения- ЕС. В этом контексте он подчеркнул важность программ развития, реализуемых на протяжении многих лет в приоритетных для правительства Республики Армения областях при поддержке Германского агентства по международному сотрудничеству и Европейского Банка реконструкции и развития.