АрмИнфо.Арцах будет жить, пока о нем говорят, пока о нем рассказывают и пока его хотят возродить. Именно с таким посланием к своему зрителю обращается арцахский режиссер Рузан Хачатрян, ранее представившая в театре музыкальной комедии им. Акопа Пароняна свою постановку "Люди Солнца".

Режиссер начала свою деятельность в Ереване после 44-дневной войны 2020 года, а до этого она была художественным руководителем Степанакертского драматического театра (СДТ) им. Ваграма Папазяна. СДТ (до 1989 года театр им. Максима Горького - ред.) открылся 11 августа 1932 года, и только в 1989 году ему было присвоено имя Ваграма Папазяна. В 2020 году экс-президент Арцаха Араик Арутюнян (ныне находящийся в бакинский застенках - ред.) подписал указ о начале работ по капитальной реконструкции здания, которые планировалось завершить к 2022 году. Однако, у войны были другие планы.

В 2021 году, после переезда в Ереван, Хачатрян стала режиссером артистического театра им. Мгера Мкртчяна и театра музыкальной комедии им. Пароняна. "Однако позже в театре им. Мгера Мкртчяна началась реконструкция, которая длилась 2 года. А после, по причине своих политических взглядов, старое руководство театра было отстранено. Вместе с ним ушла и я, продолжив свою деятельность только в театре имени Пароняна", - рассказала в беседе с корреспондентом АрмИнфо Хачатрян.

Последняя постановка в Арцахе

Последняя постановка Рузан Хачатрян в Степанакертском драматическом театре была посвящена национально-освободительной борьбе НКР и называлась "Перед рассветом". Спектаклю, поставленному по книге арцахской писательницы Эрмине Авагян, Союзом театральных деятелей Армении была присуждена премия "Артавазд".

"В том, что это была наша последняя постановка в Арцахе, было что-то символичное, поскольку она была посвящена освободительной борьбе арцахского народа. Основная мысль заключалась в том, что сегодня арцахский народ "потерял свой рассвет", - рассказала режиссер.

"Где восходит солнце, там есть жизнь"

Третья постановка режиссера в Ереване "Люди солнца" повествует о жизни простого человека в небольшой арцахской деревне, где все друг друга знают, и откуда постепенно начинают уезжать в большие города. Декорации на сцене переносили зрителя из одной локации в другую, а воспоминания героев порой отрывали их от земли - по задумке режиссера, актеры раскачивались на скамейках, паривших над сценой, а их герои в этот момент делились своими воспоминаниями. Но их легкие и смешные разговоры порой уступали место важным размышлениям о Родине. О той самой, которая сегодня осталась в воспоминаниях и рассказах людей.

Как поделилась Рузан в беседе с корреспондентом АрмИнфо, своим спектаклем она хотела показать другой Арцах: не замученный и воюющий, каким его обычно воспринимают люди, особенно в последнее время. "Я хотела, чтобы наш зритель увидел яркий, улыбающийся Арцах. И при этом, чтобы здешний зритель убедился, что арцахцы ничем не отличаются от них. А если даже и отличаются, то в то же время имеют много общего с ними", - отметила режиссер.

Эта проблема в постановке стала для Рузан ключевой, учитывая определенную дискриминационную политику в отношении арцахского населения, оказавшегося в Армении в результате азербайджанской агрессии и насильственного перемещения. "Сейчас арцахский народ воспринимается по-разному: либо его восхваляют, либо осуждают. Своей постановкой я хотела показать, что арцахцы такие же обычные люди, но со своим "солнечным теплом", делающим каждый день светлее", - поделилась Рузан.

Касаясь названия постановки, режиссер напомнила, что арцахский народ имеет особую связь со своей "землей", и солнце здесь является символом вечности и надежды на возвращение в родные края. "Кроме того, я хотела сказать, что там, где восходит солнце - есть жизнь. И мы играем эту постановку каждый раз с надеждой вернуться к этой жизни", - поясняет Рузан.

Арцахский театр не хочет говорить о трудностях, он верит - “լոխ լավա ինան”

При этом очевидно, что арцахский театр, начинающий свою деятельность в Ереване с нуля, конечно же, сталкивается с многочисленными проблемами: от поиска сцены до обретения доверия нового зрителя. Однако, несмотря на это, режиссер отмечает, что не хочет говорить о трудностях, поскольку их в жизни арцахского народа и без того очень много. "Я считаю, что нужно всячески стараться говорить и на другие важные темы. Конечно, рассказывать о проблемах, с которыми сталкивается народ, тоже необходимо, но помимо этого можно показывать и другую сторону жизни. Как говорят в Арцахе на этот счет - լոխ լավա ինան ( все будет хорошо - ред.). И я верю, что все именно так и будет", - отмечает режиссер.

Новые постановки и второй "рассвет" СДТ

Рузан Хачатрян также поговорила о планах на ближайшее время. В частности, она рассказала о работе над новой постановкой, которая состоится на арцахском диалекте. Спектакль, по ее словам, будет поставлен на основе поэмы Александра Манасяна - "Арцахская история любви" или “Արա պա ստի պեն կինի՞" ("Да что ж такое?"- ред.).

Говоря о готовящемся спектакле, режиссер поделилась и другой важной новостью. По словам Рузан Хачатрян, в данный момент обсуждается проект реорганизации Степанакертского драматического театра им. Папазяна. Поддержку в возобновлении его деятельности в Ереване, как сообщила режиссер, оказывают Союз театральных деятелей Армении и организация "Диалог". " Благодаря их усилиям, предпринимается попытка сохранить то прекрасное наследие, которое оставил Степанакертский театр. Сегодня мы хотим дать театру, прошедшему довольно большой путь, новую жизнь. И вместе с тем, сказать нашим соотечественникам, что Арцах продолжит существовать, пока о нем говорят, пока о нем рассказывают и пока его хотят возродить ", - резюмировала режиссер.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.