Четверг, 2 Октября 2025 15:56

АрмИнфо. Семь участников Арцахских войн провели акцию перед зданием правительства Армении. Они сложили у дома правительства свои боевые награды в знак протеста против попытки властей переписать историю и предать забвению Национально-освободительную борьбу армянского народа.

Участники акции хотели показать, что, несмотря на попытку властей обесценить значение их побед, за которые они и их боевые товарищи получили эти награды, они все равно продолжат бороться и не позволят правящему в стране режиму реализовать свои планы.

В беседе с журналистами инициатор акции Арман Петросян напомнил, что третья Республика была провозглашена благодаря победе в Национально-освободительной борьбе, в результате которой на протяжении 30 лет Армения в регионе имела как политическое и военное, так и геополитическое значение. Однако, он обратил внимание, что после заявления от 9 ноября 2020 года страна начала идти по пути уступок, теряя территории, и отказываясь от своих национальных ценностей. По его словам, оставляя свои награды и медали у здания правительства, они также стремятся показать, что власти проводят антинациональную политику, доказательством чего является постепенное разрушение армянской государственности.

"Все наши потери начались с момента, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на площади в Степанакерте заявил, что "Арцах - это Армения и точка", а в результате мы получили войну, территориальные и людские потери. Затем власти обещали, что не будет "коридора", тогда как сегодня они уже обсуждают предоставление дороги вражескому государству (Азербайджану - ред.). Мы же хотим оставить будущему поколению такую систему ценностей, которая позволит им продолжить эту борьбу. Наши действия будут продолжительными", - заявил Петросян.

В свою очередь один из участников акции - Овсеп Казарян, выразил убеждение, что своими действиями правящая в стране сила пытается оправдать свои ошибки, и пытается аннулировать ту борьбу, за которую они и их товарищи проливали кровь. "Мы не можем больше носить эти медали, когда та жертва, которая лежала в их основе, просто аннулировалась. Более того, это невозможно на фоне заявлений, что вся эта борьба была ничем иным, как большой ошибкой и заблуждением", - резюмировал Казарян.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян 16 апреля заявил о том, что "Карабахское движение не будет иметь продолжения в Армении ", расценив его как очередное проявление политики, направленной против интересов государства и народа.