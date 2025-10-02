Четверг, 2 Октября 2025 15:48

АрмИнфо.Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ "Дашнакцутюн" в размере всего 1,936 млн драмов. Об этом 2 октября журналистам заявил представитель Верховного органа партии, депутат Национального Собрания РА Ишхан Сагателян.

По его словам, все данные о пожертвованиях в пользу партии имеются, как имеются и данные об их привлечении. "Вчера в парламенте страны

этот человек (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред.) сделал очередное циничное заявление по этому поводу. Он говорил о внутренней демократии в политических партиях, и здесь возникает вопрос о том, какое его дело до этого? Такой внутренней демократии как в АРФД, не только в Армении, но и в мире ни у кого больше нет. За 135 лет внутренняя демократия в партии вышла на такой уровень, что ей могут позавидовать многие. Наши собрания никогда не превращались в шоу, на наших собраниях идут активные обсуждения по внутренней и внешней политике, по региональным и международным вопросам, по результатам которых выявляются программы, нацеленные на преодоление имеющихся проблем. Эти собрания не являются презентацией одного человека", - отметил дашнакцакан, указав на более глубинный характер происходящего вокруг АРФД.

Сагателян отметил, что в настоящее время в Армении правят антинациональные, антигосударственные силы, не имеющие каких-либо святостей, которые ведут борьбу с национальным самосознанием. В противовес этим силам имеется партия АРФД со своей историей и национальной идеологией. "Как только они лишатся власти, посмотрим, сколько дней они продержатся. В этом случае все увидят, кто закроется и кто останется", - отметил представитель Верховного органа АРФД.

Отвечая на вопрос о реакции на заявление Пашиняна о том, что оппозиция путем митингов и акций неповиновения может добиться смены власти, но не делает этого, Сагателян призвал премьера на 24 часа приостановить деятельность силовых ведомств, которые осуществляют незаконные задержания, аресты общественных активистов и политических деятелей, и после этого станет очевидно, останется он у власти или нет