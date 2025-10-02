Arminfo.info


 Четверг, 2 Октября 2025 15:46
Александр Аванесов

Парламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения -  заявление

АрмИнфо. Национальное Собрание РА, признавая важность мирного сосуществования со всеми соседями, основанного на признании территориальной целостности, суверенитета, нерушимости международно признанных границ и политической независимости друг друга, для экономического процветания и прогресса региона, подчеркивая важность установления мира для развития и устойчивости Республики Армения, опираясь на осознание необходимости положить конец прошлому конфликту и установить добрососедские отношения между народами, выражает свою поддержку совместной декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента АР Ильхама Алиева.  Об этом говорится в заявлении Национального Собрания РА, которое на внеочередном заседании парламента 2 октября огласил руководитель фракции "Гражданский договор" в НС РА Айк Конджорян.

Согласно заявлению, Национальное Собрание РА приветствует подписание Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между

Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, подчеркивает важность достигнутого соглашения о том, что открытие коммуникаций между  двумя государствами будет осуществляться на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и прилегающих к нему территориях.

"Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения, с взаимной выгодой от международного и внутреннего сообщения для Республики Армении. НС РА  считает необходимым, чтобы РА сотрудничала с США в определении рамок реализации коммуникационной программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) на территории Республики Армения, поощряет процесс, начатый между Арменией и Азербайджаном по пути к светлому будущему, не предопределенному конфликтами прошлого",

- говорится в заявлении.

Парламент Армении подтверждает, что после конфликта, приведшего к неисчислимым человеческим страданиям, были созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения, основанные на демаркации международных границ на принципах неделимости и недопустимости применения силы в целях приобретения территорий, выражает благодарность Президенту США Дональду Трампу за его неоспоримый вклад в установление мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркивает, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для экономического процветания и прогресса.

НС РА призывает общественные, политические, экспертные, научные и культурные круги Республики Армения и Азербайджанской Республики воздержаться от заявлений и действий, символизирующих конфликт и/или направленных на его переосмысление или разжигание, чтобы гарантировать прочность и надежность установленного мира во имя процветания Южного Кавказа.

Отметим, что парламентская оппозиция в обсуждениях участия не принимает.  В прения по представленному документу записались 17 депутатов НС. 

