Четверг, 2 Октября 2025 13:18

АрмИнфо. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 2 октября не смогло принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции. Решением Конкурсного совета на вакантную должность члена комиссии была выдвинута кандидатура бывшего заместителя министра юстиции Левона Баляна.

Как отметил в своем выступлении председатель Счетной комиссии НС РА Нарек Бабаян, из 107 парламентариев в тайном голосовании никто не принял участие. Тем самым, решения НС по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции не принято.