АрмИнфо.С 1 января 2026 года прием заявлений и бронирование очереди на получение или отказ от гражданства Армении будут осуществляться исключительно через новую электронную систему рассмотрения дел о гражданстве.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), это будет сделано для того, чтобы избежать возможных скоплений в системе регистрации.

Зарегистрироваться, создать, отредактировать и подать предварительное заявление на получение или прекращение гражданства можно будет по ссылке https://mcs- citizenship.am.

Касаясь процесса регистрации, в ведомстве сообщили, что на определенном этапе администрирования заявителям потребуется один раз обратиться в Офис службы миграции и гражданства для прохождения физического удостоверения личности и проверки оригиналов документов. При этом, отмечается, что забронировать день посещения Службы миграции и гражданства будет возможно не ранее 22 января 2026 года.

"Граждане Армении будут зарегистрированы в новой системе исключительно через национальную идентификационную платформу "Esem", для чего потребуется идентификационная карта и электронная цифровая подпись mID. Иностранные граждане, беженцы или лица без гражданства будут зарегистрированы по желанию с помощью строгой идентификации или аутентификации по электронной почте. Для этого, будет необходимо приложить ксерокопию проездного документа", - пояснили в Министерстве.

В МВД также обратили внимание, что после подачи предварительной заявки необходимо произвести оплату государственной пошлины не позднее, чем за 10 дней до выбранной даты посещения. В случае невыплаты, согласно источнику, забронированный день отменяется. "В день посещения заявители представляют оригиналы документов, указанных в заявлении, и, в зависимости от типа заявления, проходят тест на знание армянского языка и Конституции Армении", - резюмировали в ведомстве.