АрмИнфо.Премьер- министр Армении Никол Пашинян по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты. Эту убежденность он выразил в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.
Депутат, в частности, подняла вопрос о политических преследованиях оппонентов. Она напомнила, что на оппозиционных глав общин заводятся
уголовные дела, а некоторых даже убивают, как это произошло с главой общины Паракар Володей Григоряном. По данным оппозиционного депутата, порядка 70% оппозиционных деятелей в стране подвергаются уголовному преследованию. Варданян заметила, что в стране не подвергаются преследованию лишь представители В ответ глава армянского государства напомнил об убийствах при предшествующих властях. В частности, он указал на убийство члена партии АРФ "Дашнакцутюн" Погоса Погосяна в 2001 году, руководителя общины Прошян Грача Мурадяна в 2013 году.
В этой связи, оппозиционный политик призвала Пашиняна дать поручение правоохранителям раскрыть эти преступления. По ее словам, непонятно, что мешает властям самим раскрыть все громкие убийства, начиная от гибели людей в ходе событий 1 марта 2008 года.
Премьер не согласился с этой оценкой, заявив, что дело 1 марта раскрыто. Другое дело, продолжил премьер-министр, что виновные еще не наказаны. Однако он надеется, что они будут привлечены к ответственности.
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест