Среда, 1 Октября 2025 20:10

АрмИнфо.Премьер- министр Армении Никол Пашинян по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты. Эту убежденность он выразил в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.

Депутат, в частности, подняла вопрос о политических преследованиях оппонентов. Она напомнила, что на оппозиционных глав общин заводятся

уголовные дела, а некоторых даже убивают, как это произошло с главой общины Паракар Володей Григоряном. По данным оппозиционного депутата, порядка 70% оппозиционных деятелей в стране подвергаются уголовному преследованию. Варданян заметила, что в стране не подвергаются преследованию лишь представители В ответ глава армянского государства напомнил об убийствах при предшествующих властях. В частности, он указал на убийство члена партии АРФ "Дашнакцутюн" Погоса Погосяна в 2001 году, руководителя общины Прошян Грача Мурадяна в 2013 году.

В этой связи, оппозиционный политик призвала Пашиняна дать поручение правоохранителям раскрыть эти преступления. По ее словам, непонятно, что мешает властям самим раскрыть все громкие убийства, начиная от гибели людей в ходе событий 1 марта 2008 года.

Премьер не согласился с этой оценкой, заявив, что дело 1 марта раскрыто. Другое дело, продолжил премьер-министр, что виновные еще не наказаны. Однако он надеется, что они будут привлечены к ответственности.