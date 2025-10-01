Arminfo.info


 Среда, 1 Октября 2025 15:30
Алине Григорян

Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски

Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски

АрмИнфо. На фоне заявлений властей Армении о готовности приостановить международное расследование преступлений, совершенных Азербайджаном, беспокойство вызывает эффективность усилий, которые будут предприняты на внутригосударственном уровне, в том числе в контексте выявления судьбы армянских военнопленных. Об этом, в рамках дискуссии, посвященной правам армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, заявила эксперт по правам человека, представитель НПО "защита прав без границ" Анна Меликян.

Эксперт также отметила, что беспокойство вызывает отсутствие вопроса пленных в проекте мирного соглашения, которое, по сути, могло бы обеспечить гарантии их возвращения. Более того, она обратила внимание, что после вашингтонских соглашений армянские высокопоставленные чиновники все реже возвращаются к этому вопросу.

В этом ключе она напомнила про участие премьер-министра Никола Пашиняна в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). "С трибуны ПАСЕ армянский премьер лишь заявил, что этот вопрос (вопрос армянских военнопленных - ред.) <необходимо адресовать>. То есть, не ясно, армянская сторона хочет просто зафиксировать, что наших соотечественников там насильно удерживают, стремится ли она вообще к их возвращению, или вовсе не имеет никаких требований по части наших военнопленных", - посетовала Меликян.

В этом ключе эксперт обратила внимание на риски, которые могут последовать в случае отказа от расследований этих нарушений. Она напомнила, что игнорирование преступлений, совершенных Азербайджаном в ходе апрельской войны 2016 года, позволило стране в 2020 году перейти к более масштабным действиям.

Касаясь же судьбы армянских заложников, Меликян напомнила, что еще в 2020 году, когда Азербайджан вернул Еревану нескольких пленных, в беседе с ними было зафиксировано, что пытки к ним применялись даже в присутствии предоставленных им адвокатов. "То есть армянские военнопленные, которые в данный момент официально находятся в Баку, остались без какой-либо защиты", - заметила эксперт.

В этом ключе она также обратила внимание, что в отношении семи из них уже вынесен приговор, а, следовательно, они больше не появляются в общественном поле. "Выходит, что получать информацию об их судьбе теперь удается только одним способом - посредством звонков с родственниками. При этом надо учитывать, что речь идет о контролируемых звонках, в ходе которых невозможно уточнить, в каких реальных условиях они там находятся", - добавила эксперт по правам человека.  Касаясь отсутствия осуждения действий Азербайджана, Меликян пояснила, что международное право позволяет в условиях конфликта осуществлять правосудие в отношении задержанных людей. Однако, она обратила внимание, что это касается только тех случаев, когда на самом деле имело место преступление. "Азербайджан прекрасно пользуется этой возможностью, и именно по этой причине в качестве обвинения выбирает такие статьи, которые с точки международного права должны быть наказуемы. Это позволяет Азербайджану демонстрировать, что они судят не пленных, а преступников, тем самым оправдывая все свои действия в их отношении", - пояснила Меликян.

Именно с этой целью, как заметила эксперт, президент Азербайджана Ильхам Алиев не упускает ни единой возможности на международных площадках, чтобы вновь заявить:  преступления в Арцахе осуществлялись в рамках международного права. "Поэтому очень важно, чтобы с армянской стороны применялись меры для фиксирования нарушений правозащитными структурами другой страны", - добавила эксперт.

Резюмируя вышесказанное, Меликян подчеркнула, что пока не будут зафиксированы преступления, совершенные Азербайджаном, мирный договор не сможет стать гарантом их предотвращения в будущем.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрытыПремьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
Пашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджетаПашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджета
Действовавшая при прежних властях система безопасности была Действовавшая при прежних властях система безопасности была "мыльным пузырем" - Пашинян
Это недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявленииЭто недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявлении
Армения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами странАрмения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран
5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября
Ардшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счётаАрдшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счёта
Депутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей ВенгрииДепутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей Венгрии
Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные рискиЭксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски
Халк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народаХалк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народа
В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»
Правозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и АзербайджаномПравозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Профессор предупреждает о возможности применения фальшивых паспортов в АрменииПрофессор предупреждает о возможности применения фальшивых паспортов в Армении
Оппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нетОппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет
Спикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе  в повестку заседаний  парламентаСпикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе  в повестку заседаний  парламента
Пашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНРПашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНР
Отклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьмеОтклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьме
Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой "проходной двор"
Встреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>:  ГегамянВстреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>:  Гегамян
В связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работуВ связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работу
Адвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведенияАдвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведения
Как пользоваться платформой Rate.Trading Как пользоваться платформой Rate.Trading 
Армянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократииАрмянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократии
На швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человекаНа швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человека
Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>
Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>
Пашинян рассказал о перспективах Армении в ЕСПашинян рассказал о перспективах Армении в ЕС
Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди 
Депутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службыДепутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службы
Ереван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе ГазаЕреван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе Газа
Пашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силамиПашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силами
Пашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и БакуПашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку
Америабанк становится учредительным членом Ассоциации FinTech Armenia Америабанк становится учредительным членом Ассоциации FinTech Armenia 
Институт востоковедения НАН Армении намерен расширить сотрудничество с региональными вузами в научной сфереИнститут востоковедения НАН Армении намерен расширить сотрудничество с региональными вузами в научной сфере
Экс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействияЭкс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействия
Главы МИД Армении и Украины договорились про дальнейшее развитие двусторонних отношенийГлавы МИД Армении и Украины договорились про дальнейшее развитие двусторонних отношений
В парламенте Армении начались слушания по поправкам в Уголовном кодексе РА, направленным на ужесточение наказания за отрицание Геноцида армянВ парламенте Армении начались слушания по поправкам в Уголовном кодексе РА, направленным на ужесточение наказания за отрицание Геноцида армян
Минобороны: Начальник Генштаба Армении принял родных без вести пропавших военнослужащих и заложниковМинобороны: Начальник Генштаба Армении принял родных без вести пропавших военнослужащих и заложников
Гражданской авиации Армении исполнилось 92 годаГражданской авиации Армении исполнилось 92 года
На 60-й сессии Совета ООН по правам человека принят национальный доклад Армении по 4-му всеобщему периодическому обзоруНа 60-й сессии Совета ООН по правам человека принят национальный доклад Армении по 4-му всеобщему периодическому обзору
Убийство главы муниципалитета Паракар было местью за убийство, совершенное в феврале этого года - глава СК РАУбийство главы муниципалитета Паракар было местью за убийство, совершенное в феврале этого года - глава СК РА
Туркменистан принимает участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025)Туркменистан принимает участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025)
В процессе призыва резервистов на воинские сборы появились серьезные проблемы - оппозиционерВ процессе призыва резервистов на воинские сборы появились серьезные проблемы - оппозиционер
На полях Варшавского форума безопасности министр иностранных дел РА провел ряд двусторонних встречНа полях Варшавского форума безопасности министр иностранных дел РА провел ряд двусторонних встреч
Депутат НС: Армения вновь оказалась в ситуации, когда ей диктуется геополитическая повесткаДепутат НС: Армения вновь оказалась в ситуации, когда ей диктуется геополитическая повестка
Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.
Копыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношенийКопыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношений
Копыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет РоссииКопыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет России
Премьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕПремьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ
Пашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборахПашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборах
Стартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасностиСтартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасности
TRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: ПашинянTRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: Пашинян
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
Адвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале судаАдвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале суда
Мы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPPМы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPP
Первый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FESTПервый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FEST
Пашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядкеПашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядке
Эксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не измениласьЭксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не изменилась
С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.
"Страна для жизни": В деле убийства главы Паракара нет никакой кровной мести, это - заказ
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





Глава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в АстануГлава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в Астану