Среда, 1 Октября 2025 15:30

АрмИнфо. На фоне заявлений властей Армении о готовности приостановить международное расследование преступлений, совершенных Азербайджаном, беспокойство вызывает эффективность усилий, которые будут предприняты на внутригосударственном уровне, в том числе в контексте выявления судьбы армянских военнопленных. Об этом, в рамках дискуссии, посвященной правам армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, заявила эксперт по правам человека, представитель НПО "защита прав без границ" Анна Меликян.

Эксперт также отметила, что беспокойство вызывает отсутствие вопроса пленных в проекте мирного соглашения, которое, по сути, могло бы обеспечить гарантии их возвращения. Более того, она обратила внимание, что после вашингтонских соглашений армянские высокопоставленные чиновники все реже возвращаются к этому вопросу.

В этом ключе она напомнила про участие премьер-министра Никола Пашиняна в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). "С трибуны ПАСЕ армянский премьер лишь заявил, что этот вопрос (вопрос армянских военнопленных - ред.) <необходимо адресовать>. То есть, не ясно, армянская сторона хочет просто зафиксировать, что наших соотечественников там насильно удерживают, стремится ли она вообще к их возвращению, или вовсе не имеет никаких требований по части наших военнопленных", - посетовала Меликян.

В этом ключе эксперт обратила внимание на риски, которые могут последовать в случае отказа от расследований этих нарушений. Она напомнила, что игнорирование преступлений, совершенных Азербайджаном в ходе апрельской войны 2016 года, позволило стране в 2020 году перейти к более масштабным действиям.

Касаясь же судьбы армянских заложников, Меликян напомнила, что еще в 2020 году, когда Азербайджан вернул Еревану нескольких пленных, в беседе с ними было зафиксировано, что пытки к ним применялись даже в присутствии предоставленных им адвокатов. "То есть армянские военнопленные, которые в данный момент официально находятся в Баку, остались без какой-либо защиты", - заметила эксперт.

В этом ключе она также обратила внимание, что в отношении семи из них уже вынесен приговор, а, следовательно, они больше не появляются в общественном поле. "Выходит, что получать информацию об их судьбе теперь удается только одним способом - посредством звонков с родственниками. При этом надо учитывать, что речь идет о контролируемых звонках, в ходе которых невозможно уточнить, в каких реальных условиях они там находятся", - добавила эксперт по правам человека. Касаясь отсутствия осуждения действий Азербайджана, Меликян пояснила, что международное право позволяет в условиях конфликта осуществлять правосудие в отношении задержанных людей. Однако, она обратила внимание, что это касается только тех случаев, когда на самом деле имело место преступление. "Азербайджан прекрасно пользуется этой возможностью, и именно по этой причине в качестве обвинения выбирает такие статьи, которые с точки международного права должны быть наказуемы. Это позволяет Азербайджану демонстрировать, что они судят не пленных, а преступников, тем самым оправдывая все свои действия в их отношении", - пояснила Меликян.

Именно с этой целью, как заметила эксперт, президент Азербайджана Ильхам Алиев не упускает ни единой возможности на международных площадках, чтобы вновь заявить: преступления в Арцахе осуществлялись в рамках международного права. "Поэтому очень важно, чтобы с армянской стороны применялись меры для фиксирования нарушений правозащитными структурами другой страны", - добавила эксперт.

Резюмируя вышесказанное, Меликян подчеркнула, что пока не будут зафиксированы преступления, совершенные Азербайджаном, мирный договор не сможет стать гарантом их предотвращения в будущем.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.