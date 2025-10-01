Среда, 1 Октября 2025 14:41

АрмИнфо. Доктор юридических наук, профессор Геворк Даниелян предупреждает о возможности применения фальшивых паспортов в Армении.

"Три дня назад на грузино-турецком пограничном контрольно- пропускном пункте были обнаружены десятки тысяч поддельных паспортов и других документов. По данным официальных грузинских сайтов, их пытались ввезти в Грузию в ящиках для стройматериалов. Высокое качество документов поразило даже экспертов: их не может обнаружить оборудование, установленное на пограничных контрольно-пропускных пунктах. К расследованию привлечены службы Интерпола и НАТО. В связи с этим министр внутренних дел Грузии заявил о нейтрализации возможной угрозы массовой нелегальной иммиграции или саботажа. Кстати, оборот поддельных документов в этой стране порой достигает таких масштабов, что власти объявляют амнистию поддельным документам, чтобы изъять хотя бы часть из оборота. Однако, как свидетельствуют вышеупомянутые разоблачения, этот пробел быстро заполняется турецким импортом", - отметил профессор на своей странице в Facebook.

Он выразил обеспокоенность тем фактом, что в поддельных документах огромное количество армянских фамилий. "Во- первых, речь идёт лишь об одном выявленном случае, Мы не знаем реальных масштабов. Наконец, столь высокопрофессиональные поддельные паспорта могут беспрепятственно использоваться в любой сфере, не только при заключении частных сделок, но и в публичных процессах, включая выборы:", - подчеркнул Геворк Даниелян.