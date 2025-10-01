Среда, 1 Октября 2025 11:02

АрмИнфо. Министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян накануне на полях конференции RISE 2025 в Белграде с министром по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ обсудил армяно-турецкие социальные отношения, а также процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Между тем Гёкташ - известна своей ярой антиармянской позицией. Об этом написал в соцсети тюрколог Варужан Гегамян.

<На фотографии (со встречи) изображена министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ. Эта министр когда-то активно занималась политической деятельностью в Бельгии, став первым депутатом бельгийского парламента, носившим хиджаб. Однако в 2015 году её политическая карьера в Бельгии завершилась. Её исключили из бельгийской партии CDH. Причиной стало отрицание ею Геноцида армян.

Короче говоря, г-жа Гёкташ - одна из ярых и принципиальных антиармянок>, - пишет Гегамян.

<То, что такой повестки нет, ясно любому здравомыслящему человеку. Также очевидно, что неправильно встречаться с ярой антиармянкой, когда все еще в плену остаются десятки армян и оккупированы территории Армении.

Однако более показательно следующее: по моему прогнозу, в ближайшие месяцы (до выборов), чтобы ещё больше раздуть фейк-пузырь якобы установленного мира и <армяно- турецкой дружбы>, представители Армении постараются хотя бы сфотографироваться с представителями Турции или провести бессмысленные встречи на всех международных площадках.

Эти пропагандистские трюки преследуют одну цель: они направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение армянскую аудиторию, о чём свидетельствует, например, тот факт, что турецкое министерство даже не опубликовало в социальных сетях информацию о вчерашней встрече, хотя и упомянуло о других встречах.

Короче говоря, этот пропагандистский трюк можно причислить к сентиментальной пропаганде <восстановления моста Ани>, - заключил тюрколог.

Напомним, глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции 15 февраля 2023 г. в Анкаре заявил, что Армения и Турция отремонтируют пограничный мост Ани. В начале февраля 2024-го армянский МИД проинформировал, что Турция передала Армении свои подходы по восстановлению Анийского моста. Армянскую редакцию проекта протокола о проведении восстановительных работ исторического Анийского моста Армения передала Турции в 2025 году. В сентябре 2025-го Ermenihaber.am сообщила, что в рамках 6-й встречи специальных посланников по нормализации армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча стороны приняли решение совместно восстановить исторический мост Ани (Шелковый путь).