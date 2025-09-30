Вторник, 30 Сентября 2025 17:32

АрмИнфо.В Страсбурге премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере защиты прав человека в Армении, шаги, направленные на укрепление демократических институтов, а также перспективы сотрудничества между Арменией и Советом Европы.

Пашинян высоко оценил деятельность комиссара по правам человека и подчеркнул готовность Армении продолжать тесное сотрудничество с Советом Европы в области прав человека, демократии и укрепления верховенства закона. Майкл О'Флаэрти высоко оценил приверженность правительства Армении защите прав человека и последовательные шаги, предпринятые в направлении укрепления демократии, подчеркнув, что это способствует защите основных прав и свобод граждан. Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества, подчеркнув важность непрерывного и конструктивного диалога между Арменией и Советом Европы.