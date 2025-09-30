Вторник, 30 Сентября 2025 17:28

АрмИнфо.Тема возвращения беженцев опасна для мирного процесса, заявил премьер-министр Никол Пашинян 30 сентября в Парламентской ассамблее Совета Европы.

<Наше понимание таково: при содействии международного сообщества беженцы из Карабаха должны обустроиться в Армении. Мы уже запустили для них программу жилищного обеспечения. Она стартовала с трудностями, но я уверен, что будет работать эффективнее. Мы представляем будущее наших соотечественников из Карабаха в Республике Армения, с гражданством Республики Армения>, - подчеркнул, отвечая на вопрос одного из парламентариев.

Пашинян подчеркнул, что еще в своем обращении 18 августа говорил о нереалистичности возвращения. <Я прямо заявляю: не считаю возможным возвращение беженцев. Считаю важным честно сказать об этом людям, чтобы они могли видеть перспективы и строить планы. В целом обсуждение этой темы в нынешнем контексте опасно для мирного процесса>, - отметил премьер.

Как считает Пашинян, именно противоречия, возникавшие вокруг подобных вопросов, ранее перерастали в затяжные конфликты. <Конфликты, в том числе карабахский, начались, похоже, с простых гуманитарных вопросов и переросли в масштабные столкновения>, - отметил премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что Армения и Азербайджан уже признали территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга, основываясь на Алма-Атинской декларации.

<В ближайшие десятилетия, если говорить откровенно и, возможно, не слишком дипломатично, Армения и Азербайджан должны просто оставить друг друга в покое и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве и постепенном налаживании диалога. Наши соотечественники из Карабаха должны обосноваться в Республике Армения и, как граждане Республики Армения, жить, творить и строить своё благосостояние в Армении. Это наша стратегия>, - подчеркнул глава кабмина РА.