Вторник, 30 Сентября 2025 17:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ПАСЕ, отвечая на вопрос парламентария от фракции евроконсерваторов по поводу так называемого <Зангезурского коридора> в контексте Вашингтонских декларации, а именно - отвечает ли создание этого коридора интересам Армении и Азербайджана в равной степени, посоветовал всем, кто задается подобным вопросом, сперва ознакомиться с подписанными в американской столице документами, тем более, что они не объемны - занимают всего одну страницу и состоят из пяти пунктов.

<Упомянутая вами нарратива вообще не существует и отсутствует в этих документах. Хочу подчеркнуть: вы используете фразу <Зангезурский коридор>. Откуда вы взяли эту фразу? Такого нет ни в одном документе, никогда не было и, будьте уверены, не будет ни в одном документе, согласованном Арменией и Азербайджаном>, - подчеркнул он.

Премьер-министр подчеркнул, что важнейшим условием мирного процесса является использование легитимной и согласованной терминологии. <Мир требует заботы. Важным атрибутом этой заботы является использование легитимной лексики. В моих выступлениях нет ни одного слова, этимологию которого я не смог бы продемонстрировать, исходя из принятых в Вашингтоне документов>, - подчеркнул он.

Пашинян отметил, что выражение <Зангезурский коридор> является грубым нарушением суверенитета Республики Армения. <Я также обратился к своему азербайджанскому коллеге с просьбой разъяснить, где на карте находится <Зангезурский коридор>, поскольку если окажется, что под <Зангезурским коридором> подразумевают территорию Армении, то это будет грубым нарушением суверенитета Республики Армения. Никто не имеет права называть территорию Армении, если это не утверждено правительством или парламентом Армении>, - заявил глава армянского кабмина.

Премьер-министр также напомнил, что в соответствии с Вашингтонскими договорённостями стороны согласились открыть каналы связи региона на основе территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции государств и принципа взаимности.

Пашинян добавил, что, согласно вашингтонским документам, в Армении также будет действовать проект TRIPP, под которым подписался и президент Азербайджана. <Поэтому мой призыв, мое ожидание заключается в том, чтобы использовалась исключительно легитимная терминология, и я ожидаю от азербайджанских партнеров, чтобы они указали на карте, что они имеют в виду и какой участок они называют <Зангезурским коридором>. Если это каким-либо образом относится к суверенной территории Армении, прошу прощения, никто не имеет права определять названия на территории Республики Армения. Противоположный подход означает нарушение суверенитета Армении. Повторяю, в случае с территорией Республики Армения может использоваться только та терминология, которая определена правительством Республики Армения, Парламентом или соответствующими органами или согласована с Правительством Армении. И поэтому позвольте мне заявить, что я решительно осуждаю использование вами нелегитимной лексики в этом престижном зале и в этом престижном институте>, - заключил премьер Никол Пашинян.