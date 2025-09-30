Вторник, 30 Сентября 2025 16:00

АрмИнфо. После народной революции в Армении 2018 года правительство даже не предприняло попыток фальсификации выборов, заверил премьер-министр РА Никол Пашинян парламентариев Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как указал Пашинян, за этот период в Армении состоялись два парламентских выбора и выборы в органы местного самоуправления. <Парламентские выборы 2018 и 2021 годов были оценены международным сообществом как свободные, конкурентные и соответствующие демократическим стандартам, что, по сути, было беспрецедентным в нашей истории. Не было никаких протестов, связанных с результатами выборов в органы местного самоуправления, в ряде общин победу одержали оппозиционные партии, что, по сути, было невозможно до революции 2018 года>, - заявил премьер-министр.

Помимо этого, указал он, из политической жизни Армении исчезло понятие <поствыборного процесса>, когда люди связывали перемены с поствыборными процессами, зная, что выборы будут сфальсифицированы властями.

При этом, подчеркнул он, электоральная демократия в Армении не лишена проблем. <Практика распространения избирательных взяток определёнными силами в Армении продолжает использоваться. Проблема здесь не только в том, что для выявления подобных случаев правоохранительным органам приходится прилагать огромные усилия, но и в отсутствии практических механизмов, позволяющих определить степень влияния избирательных взяток на результаты выборов. В результате практические механизмы исключения сил, распространявших избирательные взятки, из политического и избирательного процесса либо отсутствуют, либо неясны, а реализация таких механизмов может быть воспринята как попытка контроля над выборами>, - отметил Пашинян. По словам премьер-министра, в данном случае присутствие в парламенте или органах местного самоуправления лиц, получивших мандаты посредством избирательных взяток, воспринимается как незащищённость демократии.