Вторник, 30 Сентября 2025 15:57

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

В своем выступлении он напомнил, 13 марта Ереван и Баку Ереван и Баку объявили, что завершили работы над проектом текста соглашение <Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой> и готовы к подписанию.

<Однако без личного и персонального участия президента США Дональда Трампа, его личных усилий мы бы не смогли достичь результатов, зафиксированных 8 августа в Вашингтоне>, - сказал он.

<В столице США, Вашингтоне, в Белом доме мы приняли декларацию, которой зафиксировали установление мира между Арменией и Азербайджаном. Президент Трамп, выступая в качестве свидетеля, также подписал эту декларацию>, - продолжил Пашинян.

Премьер-министр Армении назвал это историческим событием. <Мир - это не каникулы и не отдых, мир - это ежедневный труд. Мир, как новорожденный ребенок, требует ежедневной заботы о себе. Нашему новорожденному миру сегодня исполнился 1 месяц и 22 дня, и мы должны беречь его, любить и заботиться о нем, чтобы он рос, креп, вместе с ним процветал наш регион Южного Кавказа>, - отметил премьер-министр.

В этом контексте премьер-министр Армении Никол Пашинян также подчеркнул важность выяснения судеб пропавших без вести и решения проблем лиц, оказавшихся в заключении в результате многолетнего конфликта.