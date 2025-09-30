Вторник, 30 Сентября 2025 12:39

АрмИнфо.В Женеве в рамках 60-й сессии Совета ООН по правам человека был принят национальный доклад Республики Армения по 4-му всеобщему периодическому обзору (ВПО). Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

Как отмечается в сообщении, представляя национальный доклад, постоянный представитель РА при Отделении ООН в Женеве, посол Асмик Толмаджян подчеркнула важность инструментария Всеобщего периодического обзора и рекомендаций, адресованных Армении в его рамках, которые направлены на укрепление системы прав человека. Постоянный представитель РА подчеркнула, что Армения приняла подавляющее большинство рекомендаций, адресованных Армении государствами- членами ООН в ходе обсуждения национального доклада, состоявшегося 1 мая 2025 года на 49-й сессии Рабочей группы ВПО. Она подтвердила приверженность Республики Армения защите и поощрению прав человека в соответствии с проводимыми в Армении реформами.

В своем выступлении Толмаджян остановилась на приоритетных для Армении областях в контексте рекомендаций Совета по правам человека и текущих реформ, включая сферы экономических, социальных, культурных, политических и гражданских прав.

Представители государств-членов ООН и НПО в своих выступлениях указали на неизменную приверженность Армении защите и поощрению прав

человека и подтвердили свою поддержку демократических реформ, проводимых в стране.